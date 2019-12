Padesátiprocentní slevy na všechno! Černý pátek je za dveřmi! Lajkujte naše příspěvky a dostanete poukázku na 1000 korun do našich obchodů! Vánoce se kvapem blíží!

Jedna z marketingově nejgeniálnějších záležitostí nastane právě tento pátek, 29. listopadu. Bůh matérie přichází přímo mezi nás. Je hlupák ten, kdo nevyužije jedinečné příležitosti zhmotnění trojjedinosti Otce, syna i ducha konzumu, jenž v pátek sestoupí poškrtanými cenovkami skoro až na zem. Jeho dary si bude moci tento v posvátný den dovolit každý. Co na tom, že jeho vysavače, trenky, laptopy a další hodokvasy třeba ani nepotřebujeme. Za tu cenu? No neber to!

Nejvíc ušetříme ne tím, že si koupíme zboží ve slevě, nýbrž tím, že si nekoupíme žádné. Mamon je však silnější. Vítězí v nás pocit výhry z toho, že máme něco, co ještě včera prý bylo dvakrát dražší.

Jen o dva dny později nastává jiné liturgické období, kterému se říká advent a který stále ještě mnozí staromilci vyznávají víc. Protimluv obou událostí, potkávajících se letos v jednom víkendu, je však pitoresknost sama. V pátek oblehneme chrámy konzumů, abychom pak v neděli před rozsvěcujícími se stromy na náměstích rozjímali nad tím, že advent má být obdobím klidu a míru?

Ale co vánoční úklid? A cukroví?! Nestíháme, je toho moc. A do toho ještě kupovat dárky!

Nějak se nám ta pohoda a klid vytrácí…

Je to skutečně uspěchanou dobou? Ne, my jsme uspěchaní. Každý jeden z nás. Upéct cukroví ani vánoční úklid nutné nejsou. Nejdůležitější jsou šťastné děti a to, když se rodina sejde u jednoho stolu. To je největší dar, který můžeme jeden druhému dát.

Požehnaný a klidný advent všem.