Jak žili staří Keltové? Není nic jednoduššího, než se vydat do skanzenu v Nasavrkách, který nese hrdé jméno Země Keltů. Dům náčelníka a přístřešky dalších členů kmene má poskytnout návštěvníkům pohled do dávných dob, ve kterých bojovníci, řemeslníci a uctívači přírodních zákonů a náboženství žili.

Nasavrčtí Keltové o víkendu uspořádali pro caparty dětský den, při kterém návštěvníkům ukazovali stará řemesla, zapomenutá jídla a hlavně hry, kterými se nejmenší členové kmene kdysi dávno bavili. Cožpak o to, dnešní kluci a holky neumějí tlouci špačci a chůdy některým také nic neříkají. Stanovišť bylo několik, zážitky navíc umocnila zvířátka žijící v keltském skanzenu.

V pořádku, ale co ten skákací nafukovací hrad? Jistě, stál kousek od parkoviště ještě před branou do areálu. Ale vysvětlujte to dětem, které si Zemi Keltů s touto šíleností hned spojí. Přibližovat keltskou kulturu je chvályhodné a v Nasavrkách zvláště proto, jak bolestně a dlouho trvalo vybudování tohoto nádherného skanzenu. Tudy cesta opravdu nevede.

Některé atrakce nebyly právě keltskéZdroj: Ivana Hrochová