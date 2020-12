Nemáte ještě všechny vánoční dárky? Nevadí! Ministryně financí Alena Schillerová má pro vás super tip na dárek, který má potěšit hlavně děti.

Kupte jim státní dluhopis. Napsat na něj můžete osobní věnování a zaručeně prý udělá radost. V roce, kdy děti několik měsíců nechodily do školy, nemohly se stýkat se svými kamarády a trávily dlouhé hodiny u počítače, je to opravdu vynikající nápad. O tom se dětem ani nesnilo. „Koupili jsme vnučce poukaz na hodiny moderního tance. Když to teď vidím, on to bude možná taky takový dluhopis,“ říká smutně Helena Kovářová.