Než půjdete ven, navlékněte si eRoušku, to už je známý slogan. Majitelé chytrých telefonů si aplikaci stáhli a mají tak perfektní přehled o tom, zda se potkali, nebo nepotkali s člověkem pozitivně testovaným na covid-19. A pak se najednou na displeji objeví červená hláška, která varuje: Ano, nakažený byl ve vaší přítomnosti. Pokud se vám ozve hygiena, dbejte jejích pokynů.

Komentář Romany Netolické | Foto: Archiv

Příjemci zprávy se rozdělí do dvou táborů. Ti první vezmou informaci jako fakt, nařídí si domácí vězení, v klidu očekávají věci příští. Druhá skupina zpanikaří a začne na sobě hledat symptomy. Jako první začne bolet hlava, potom se přidá lehká zimnice, začne očichávání a ochutnávání všeho možného ve snaze zjistit, jaké smysly odešly. A k tomu mozek šrotuje: kdo byl ten syčák? Telefonáty s kamarády a známými vyjdou naplano, všichni jsou zdraví. Tak asi to byl někdo ve frontě v obchodu, lidi se u pásu na sebe stále lepí. Stopa vede do neznáma. A tak nezbývá než se uklidnit a čekat. Jak dlouho? Prý až dva týdny.