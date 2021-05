Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, rodák z Heřmanova Městce, byl za svého života spojen s propagací českého sportu ve světě, ale vydal i několik publikací o pravidlech správného a slušného chování. Právě od tohoto gentlemana víme, že se muž při rozhovoru se ženou neválí s roztaženýma nohama v křesle, neuráží a vzdává jí za každých okolností úctu. "Vrazí-li omylem na ulici dáma do pána, dáma se omluví, pán ovšem musí odpovědět: Prosím, promiňte vy, stalo se to mojí vinou, a vzít nepříjemnost galantně na sebe," zní jedno z pravidel etikety Guth-Jarkovského. Možná je už přežité, ale vypovídá o tom, že základem etikety je respekt ke druhému člověku. Musí být naší součástí.

Tak kde se stala chyba?

Urážet televizní moderátorku slovy, že si sedí na uších nebo se špatně vyspala, má do pravidel slušného chování hodně daleko a hlavě státu to očividně nevadí. Když Miloš Zeman před lety zavítal do Skutče a prohlížel si jakousi publikaci, prohlásil, že je mu Smil Flaška z Pardubic velmi sympatický díky krásnému jménu. Škoda, že Guth-Jarkovský je v jeho měřítku lidských vzorů zřejmě hodně daleko.