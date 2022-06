Se zdražováním plynu a elektřiny nastává v té naší krajině panika. Vyděšení lidé se hromadně navracejí k topení dřevem a někteří to mají poněkud složitější, když kvůli plynovému pohodlí zbourali komín. Ale dřevo není a když, pekelně zdražuje. Obecní lesy svým lidem nabízejí samotěžbu, ale kdo si může ve vyšším věku a při chatrném zdraví vzít do ruky motorovou pilu a začít kácet?

Dobrá, najmete si šikovného dřevorubce, kterému musíte zaplatit. Shodí souše na zem a na vás je, abyste sekerkou kmen hezky odvětvili. A také po sobě uklidili. Lesy nejsou vedle vašeho domu, a tak je potřeba poprosit souseda s traktorem a vlekem. Ani on to nebude dělat zadarmo, je třeba mu přispět na naftu, strčit bankovku(y) do kapsy a věnovat mu lahvinku, ta je samozřejmostí. Sumasumárum - obec sice prodává dřevo za přijatelný peníz, ale ještě hodně je třeba připlatit, než se polínka ocitnou doma ve dřevníku.

Jistě, máme děti, které by mohly pomoci v lese, ale ony většinou jako z udělání nemají čas! Najdou si ho příště, až se bude na zahradě grilovat.

Co dělat? Politovat se a ihned dřevo koupit už naštípané, i když za trojnásobnou cenu. Protože jak to vypadá, jeho cena ještě poroste. A ještě by to chtělo něco na zatopení a ovlažení vzduchu na sklonku jara, vždyť pranostika říká "květen, topím jak kretén".

Tak šup, plachetku na záda a hurá do lesa! Jeden by se divil, co tam po dřevorubcích zbývá. Aspoň tam bude uklizeno.