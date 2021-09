To, že by se začal len s modrými kvítky na našich polích ve velkém objevovat, je nepravděpodobné. Ale je dobře, že přežívá a vímeo něm.

Pro Vysočinu bylo dříve lnářství stejně typické jako třeba pěstování a zpracování brambor. V Hlinsku v druhé polovině 19. století existovala manufaktura, na kterou bylo napojeno několik set domácích tkalců. Dnes známe jen Josefa Fidlera, který se v roubené chaloupce na Betlémě snaží o to, aby si lidé začali rostlinky s křehkými kvítky opět vážit. A kupodivu se mu to daří. Spolupracuje s elitní módní návrhářkou Beátou Rajskou, hospodyňky si zdobí svá obydlí jeho lněnými ubrusy.

Dnešní děti, ba ani mnozí dospělí, už dneska nevědí, jakou barvu má kvetoucí len. Tato plodina pěstovaná lidmi od doby neolitu zmizela z českých polí a jen velmi těžko se bude vracet do konkurenčního prostředí řepky a kukuřice. Než pohádkový Krteček ke kalhotkám přišel, stálo ho to mnoho úsilí. Ale vyrobil si oděv, který je ryze přírodní, pevný a příjemný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.