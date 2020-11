Můžeš strávit celý den v teplácích, odskočit si ke dřezu umýt nádobí nebo vyleštit auto, V kanceláři ostatně člověk také hodně času stráví s kolegy klábosením a při polední přestávce si zařídí pár soukromých věcí. Nařízený home-office ale má i odvrácenou stranu, a tou je ono slůvko „musíš“.

Někdo pocítí, že po pár týdnech je práce z domu otrava. Ženám v kabelkách vysychají rtěnky a řasenky, doma jim lezou na nervy děti v distanční výuce a partner nechápe, proč není uvařené jídlo, když „jsi celý den doma“. Muži trpí stejně, možná o trochu víc, protože se museli vzdát sportu a kamarádů, se kterými pravidelně vyráželi „na jedno“. Sociální kontakty šly u všech do háje.

Nákaza se přestává raketově šířit, příští týden půjdou některé děti opět do školy.Dnešní generace padesátníků se může jít se svými vzpomínkami na uhelné prázdniny zahrabat. Lidé se vrátí do kanceláří a do hospod s vědomím, že tam jít mohou. Navštíví své staré rodiče, pojedou na dovolenou, koupí si boty.

Covid-19 nás hodně naučil. Dal nám pocítit, že člověk není pánem na této zemi, jak si původně myslel. Vzbudil v nás pokoru, kterou už jsme sakra potřebovali.