Chrudimská textilka Evona zavedla anticovidovou akci: Kdo je očkován alespoň první dávkou, dostane v sobotu třicetiprocentní slevu v desítkách obchodů, které firma provozuje. A to si naběhla.

Diskriminace, rasismus, fašismus, svinstvo a jiná pojmenování létaly naším webovým a facebookovým prostorem s velkou intenzitou. Názory v diskuzi byly jen negativní. Ti, kteří očkovací kampaň známé chrudimské továrny podporují, zůstali raději zticha, aby se i oni nestali snadným cílem rozčilených lidí přísahajících, že si od Evony už nikdy nekoupí ani ponožku.

Firma před rokem stopla výrobu a začala šít roušky. Rozdávala je zdarma. A nyní šije respirátory, které také dává bezplatně k dispozici. Za svou kontroverzní kampaní si stojí navzdory protestům a nadávkám. Přirovnává ji ke Svátku matek nebo dětí – v těchto dnech ostatně také tradičně zavádí slevy. Kdo není maminka nebo robě, nakupuje za plnou cenu a ostatní zákazníci to kvitují bez námitek, neohánějí se diskriminací mužů a ostatních dospělých.

Kdo se slevovou kampaní nesouhlasí, ať do obchodu nechodí. Očkovaní lidé si tak budou moci v klidu nakoupit bez ohledu na to, že si na ně někdo na ulici počíhá a pořádně jim to „spočítá“. Diskriminace? Ano, jako vyšitá, jen z opačného pohledu a s menším humbukem.