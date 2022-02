Člověk ani nemusí být politik a ví, že i v koalici jsou různé třenice, a to i na lokální úrovni. V Chrudimi se teď hovoří o umístění kamer na problematických místech.

Lidé navrhují různá parkoviště, lokalitu pod nádražím, ale hlavně podchod, kterým projdou za tmy jen odvážlivci. On ostatně neměl nikdy dobrou pověst, se čmáranicemi na zdech a podřimujícími opilci se kolemjdoucí srovnávají jen velice těžko. Z dětí v devadesátkách se stali rodiče a protože ještě mají v živé paměti cestu podchodem hrůzy, o to víc volají po kameře, která by na bezpečnost jejich ratolestí dohlédla.

Kdyby existovala pocitová mapa, kterou mají v kraji mnohá města a vesnice, prostor obklopující chrudimské autobusové nádraží by v ní trčel jako velký vykřičník. Jenže – hlídky městské policie dosud žádnou vážnou událost v podchodu nezaznamenaly. A to je problém, který vyvolává názorovou při mezi radními města.

Patří tam kamera, nebo ne? Možná by stačilo vchod, východ a vlastně celý podchod lépe osvětlit, hned by alespoň z části strach lidí zmizel. A pokud si nenechají své případné zážitky s opilci a jinými pochybnými existencemi pro sebe, tedy budou přivolávat strážníky, mohla by se nová kamera stát nutností stejně jako na zastávce ve Vlčnově.

Mobil má teď každý, i malé děcko.