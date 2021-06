Kamarádi se mě ptají, jak chutná Surströmming. Jako holka z vesnice mohu zápach kvašených sleďů přirovnat k situaci, kdy vyklápím v červnu zbytek kysaného zelí ze soudku. A k tomu ještě přidám shnilou bramboru a rozkládající se rybu na břehu Sečské přehrady. Ale chuť špatná není, v ústech maso perlí, je hodně slané stejně jako nálev.

Švédi tento pokrm jedí s brambory a kysaným zelím, což musí být opravdu smrdutá nálož. Dokážu si ji představit a nemyslím, že bych severským hostitelům jídlo bez ochutnání odmítla.

Od Maxijedlíka jsem dostala jednoho malého sledě, když radostně shledal, že se nebráním na Monacu ochutnávce. Zabalila jsem rybku do igelitu, poté do ubrousku a nakonec do gumové rukavice. Ani tři uzly jí nezabránily rozvinout puch v mé kabelce. Ústa na tom nebyla o nic lépe, při dýchání do roušky v obchodě se mi dělalo nevolno a ostatní nakupující jsem obcházela obloukem. Stejně na mě divně zahlíželi…

Sleď je stále zabalený na okně verandy, dosud chybí odvaha a i chuť nálož rozbalit. Zato sušené larvy potemníka moučného, to je, přátelé, pochoutka! Krásně křupou, jsou báječně ochuceni, k pivu nebo vínu je to přímo ideální zobání. Prý je to potravina budoucnosti, a tak uvidíme, jak se k ní lidé postaví. Za mne vedou červi nad rybou jednoznačně.