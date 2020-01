V diskusi se ale zcela vytratil hlavní důvod podobných úvah. Podle vědců by starším dětem, tedy těm na druhém stupni a středoškolákům, posun na 9. hodinu kvůli jejich přirozeným biorytmům prospěl. Ne kvůli biorytmům naučeným kvůli ponocování, ale přirozeným. S vývojem dětského organismu se s věkem postupně přesouvá těžiště mentální aktivity do pozdějších hodin. Začínat na „osmičku“ je podle přírody jednoduše brzo.

Nejde však o to, že „děti by proto měly přestat ponocovat a chodit o to dřív spát, aby byly na brzké ranní vstávání připravené“, jak vzkazují mnozí odpůrci posunu školního vyučování. Ne, přírodu neoblafneme. Je to stejná písnička potvrzená lékaři, jako že nejkvalitnější spánek - ať se jedná o dítě či dospělého – je před půlnocí. Není totiž osm hodin spánku jako osm hodin spánku. Důležitý je čas odchodu do postele.

Problém je skutečně všeobecnější. Nelze dětem posunout začátek vyučování bez toho, abychom stejným způsobem posunuli i pracovní dobu dospělým. Jinak by děti trávily o hodinu déle v družině, neb by je ráno neměl kdo hlídat, a večer by pak kvůli pozdějšímu návratu ze školy měly ještě méně volného času. A nejde jen o děti. Jde právě i o „nás“, dospělé, už od dob Marie Terezie také popíráme přirozené biorytmy. Vstávat na „pětku“, za hluboké tmy, do práce, jak činí stále možná třetina národa, je prostě nepřirozené, ba přímo úchylné. V zemích na západ od nás už to dávno pochopili.