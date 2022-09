Chrudimská nemocnice, Hotel Bohemia, to jsou dva velké problémy města, které by už lidé rádi odškrtli jako vyřešené. Kdyby některý z lídrů kandidátních stran přísahal, že je v krátké době vyřeší, jistě by získal hodně hlasů. Jenže hotel ani nemocnici nemá město v přímé dikci, není zřizovatel ani majitel. Jistě, může ze své pozice udělat hodně vyvoláváním jednání, předkládáním návrhů, v případě nemocnice i peticí, ale nakonec rozhodne někdo jiný.