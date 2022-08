Všude to tak je. I Chrudimáci se rozdělili na dva tábory při Babišově čtvrteční návštěvě města. Zprvu to tak ale nevypadalo. Na Žižkově náměstí se začali srocovat nejprve senioři, o zábradlí před školou Růžovkou se opírali zvědaví pozorovatelé, ze kterých se později vyklubali hvízdající odpůrci.

Lidí však postupně začínalo přibývat, a to i těch s transparenty. A najednou odněkud vyběhl na dlážděné náměstí Karel Havlíček. Čiperný, štíhlý a opálený s klučičím zjevem si začal podávat ruku s každým, koho potkal. Dámy v bermudách většinou s rezavým přelivem na vlasech byly v sedmém nebi.

Havlíček splynul s davem, ale u Andreje Babiše toto možné není. Lidé se po jeho příchodu rozkřičeli nadšením a rozpískali odporem. Zjevně unavený politik, kterému od ospalého výrazu nepomohla ani operace očních víček, roztočil svůj protivládní kolovrátek za hlasitého pískotu a nesouhlasného skandování. Kolikrát za den se musí tento člověk opakovat? Těžko hádat. Příznivci hltali každé jeho slovo, odpůrci se snažili, aby nebylo slyšet nic. A tak logicky začaly hádky, dokonce i strkanice byly, a musel je proto řešit antikonfliktní tým.

Očima nezávislého pozorovatele lze po chrudimském mítinku překvapivě konstatovat, že Babišova tour stmeluje manželství. Jak je to možné? Žena se dme pýchou při pohledu na svého muže, který se ještě ve svých sedmdesáti letech dokáže pohádat a klidně i poprat. Podpoří ho, samozřejmě, a tak se jiskřička lásky opět rozhoří. Manželé odcházejí domů spokojeně a svorně. Prošvihli v televizi seriál, ale to nevadí. Krásně se pohádali, vždyť to už nepamatují od totalitních dob, kdy byly půtky anebo i rvačky mezi lidmi běžné, třeba ve frontě na maso.

Senioři jsou uvědomělí voliči, to bezesporu. Ale pozor - v antibabišově táboře bylo dost mladých lidí, kteří také do voleb promluví. Předvolební čas začíná být pěkně napínavý.

Ještě dovětek: Zrzavý mladík si evidentně spletl poslance Martina Kolovratníka s Pokáčem, což bylo velmi úsměvné. S vážnou tváří ho požádal o autogram a jeho protějšek se mu do památníku podepsal. Připojil srdíčko, ovšem jestli ke jménu Kolovratník, nebo Pokáč, je záhadou…