Podle statistických dat Deníku posunutí času způsobuje v ranních hodinách častější střety se zvěří. V době bezprostředně po změně času se počet střetů se zvěří zvýšil až o polovinu. Zvířatům i řidičům trvá zhruba měsíc, než si na tuto situaci zvyknou. Zároveň tato změna často lidem změní spánkový cyklus. Proč se tedy stále mění čas, když to pravděpodobně přináší více škody než užitku?

Dnes už není tolik potřeba, aby po práci vydrželo déle světlo. Pracovní doba se prodloužila a mnoho lidí stejně jezdí do práce i z práce za tmy, při posunu času se tma ráno ještě prodlouží. Zrušení střídání času se zvažuje dlouho. Přitom už je to spíše přežitek, který v dnešní době, kdy máme světla dostatek, nemá moc smysl. Jeho zrušením by se ulevilo dvakrát do roka zvěři na silnicích a možná i domácím mazlíčkům, kteří moc nechápou, proč dostali jídlo v jiné době než obvykle.