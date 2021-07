Pořadatelé festivalu Loutkářská Chrudim překvapili. Tedy spíš šokovali. Doprovodný program pěti koncertů se předevčírem rozhodli přeložit z původně zamýšlených a pro podobné akce jak stvořených prostor letního kina do nedaleké, ne právě prostorné sportovní haly, kterou vždycky hravě zaplnili i zdejší fanoušci futsalu.

Rozhodli se tak i přesto, že:

1. Máme prostředek léta, na kdy se v celém Česku soustředí většina koncertů a festivalů právě z důvodu, že se mohou konat venku.

2. V uzavřených prostorách, kde se lidé budu na rozdíl od unikátně prostorného areálu letního kina lidé tísnit, hrozí nákaza covidem. Notabene, když v posledních dnech se kvůli mutacím epidemie znovu probouzí…

Chrudimské besedě, kulturní organizaci města, to ale buď nedochází, nebo jí to je jedno. Odvolává se na předpověď počasí. Prý má pršet. No, k středoevropskému létu občasný déšť patří, nemusí se kvůli tomu jezdit za meteorology na letiště do Pardubic, aby to potvrdili. Stačí se podívat na oficiální předpověď počasí na příští dny. A ta k pořádání venkovních akcí přímo vybízí. Teploty do 25 stupňů, polojasno, občas přeháňky, výjimečně bouřky. Prostě krásné léto.

Takže za tím bude něco jiného. Možná takhle: Zorganizovat venkovní akci dá bezesporu mnohem více práce než vnitřní. S deštěm však počítají všichni pořadatelé festivalů. Připravit plachty, stánky, logistika, zázemí… je to však víc práce, je to náročnější a komplikovanější.

Že by pohodlnost? Zdá se. A hlavně naprostá epidemiologická nezodpovědnost. Srpnová pouť na náměstí podle platných opatření být nemůže, stísněné koncerty v halách ano, takže o co jde, že… Vládní nařízení je skutečně postavené na hlavu, v tom případě ji měli ale použít aspoň úředníci v Chrudimské besedě a o hale pro koncerty vůbec neuvažovat.

Už se množí hlasy veřejnosti, že tam ostatně na koncert nepůjdou. Jedni kvůli strachu z covidu, druzí kvůli zkaženému zážitku, protože ten nehezká a stařičká chrudimská hala s příšernou akustikou skutečně nenabídne. Návštěvnost koncertů tak bude v důsledku ještě nižší, než kdyby koncerty v leťáku celé propršely.

A pokud se k nízké návštěvnosti přidá i nějaké nově vzniklé ohnisko nákazy, bude mít radnice zaděláno na problém. Ta je totiž jako zřizovatel Chrudimské besedy v důsledku odpovědná.