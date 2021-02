Čekají nás prý klidnější časy. Ale musíme v sobě objevit pokoru, dobrou pracovní morálku, smíření s dnešní podivnou dobou. Pozor – to není současná politická analýza, takto hovoří čínský horoskop pro příštích dvanáct měsíců.

Ono se to hezky řekne, ale kde vzít sílu k dalšímu životu, kterou nám Krysa bezostyšně brala? Zmar, kam se podíváš. Nekoná se jediná kulturní akce, plesové šaty zůstaly ve skříni, sportoviště jsou zavřená, maškary nedovádějí na vesnicích, když už by konečně mohly vyválet lidi ve sněhu. Zábavu jsme si našli doma – muži udí a suší maso, vyrábějí domácí pivo, ženy vaří a pečou. Tloustneme a začínáme na sebe v domácím vězení vrčet. Ale jedno nám nelze upřít – s vědomím, že nám ještě není tak zle, v sobě nacházíme sílu pomáhat potřebným. Příležitostí pro dobrý pocit je dost. Můžeme poslat peníze Tříkrálové sbírce, darovat noc v teple chrudimským bezdomovcům za padesátikorunu anebo nasypat sýkorám slunečnici. Buvol nám má přinést stabilnější svět, Krysa ať jde do háje, už se nás natrápila dost.