Zabijáci lítají mezi námi tryskem a kdo může, měl by zůstat doma a odpustit si kontakt s rodinou a přáteli. Lidé se cítí zoufale osaměle, zvlášť ti, kteří jsou v současné době umístěni ve zdravotnických anebo sociálních zařízeních. A co teprve děti! V Hamzově léčebně v Luži jev současné době uzavřen dětský pavilon, protože covid už byl zjištěn i u těch nejmladších pacientů. Onemocněly i některé maminky, které tráví čas léčby se svými potomky.

Klobouk dolů před personálem léčebny, který musel přehodit výhybku a k rehabilitační práci si přidal péči o covidové klienty. Jak to tak vypadá, ústav založený dr. Hamzou pro děti s tuberkulózou se z části vrátí k původnímu poslání. Kdo prodělal útok čínského nebo britského zmetka, má problémy s dýcháním, zničené klouby, postižení periferních nervů, poruchy chůze a koordinace těla. Říká se tomu pocovidový syndrom. Lužská léčebna, které nyní scházejí klienti po odložených chirurgických nebo ortopedických operacích, začíná psát novou kapitolu ve své stodvacetileté historii. Tým zkušených lékařů, sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinických psychologů a dalších odborníků je připraven. Patří mu velký dík za to, co dělá. Buďme rádi, že máme „Hamzovku“ za humny, nikdo totiž nevíme, zda a kdy ji budeme potřebovat.