Ono je to vcelku jedno, jestli se rodičky v zoufalé životní situaci vydají do kopce ke špitálu nebo na Kopeček. Chrudimská nemocnice své důvody Babydědkovi Lu nesdělila, ale každý ví, že se potýká s vážnými personálními a tudíž i provozními problémy. Možná tam je zakopaný pes.

V Chrudimi bude konečně babybox. Překvapivě u okna rozlučkové místnosti

V roce 2014 se pět okresních nemocnic sloučilo do jedné. Byla to událost, při které politici vykřikovali, že se stát chová v tomto směru macešsky a pokud dojde k fúzi, krajská nemocnice je schopna všude zajistit akutní péči bez vstupu strategického partnera, bez pronájmu někomu jinému, peněz bude dost.

A teď ruku na srdce: splnily se plány? Co se týče Chrudimi, odpověď je nasnadě. Stačí se podívat na poptávku špitálu po zaměstnancích, už dlouhodobě totiž hledá lékaře a sestry. Nemocnice je bez ředitele, renomovaný primář interny Tomáš Tomek po vzoru televizního primáře Sovy odešel dělat obvoďáka do Skutče. Interní pohotovost o víkendech zpravidla nefunguje, se vším se musí do Pardubic a zase zpátky do Chrudimě k hospitalizaci. Nějak se nám to hroutí. Při slučování nemocnic před osmi lety mělo zaznít jednoznačně - pokud budou někde chybět lidi, dosadíme je v rámci personální výpomoci z jiných pracovišť. Nebo to zaznělo? Současná situace tomu neodpovídá.