Dva malí chlapci malují na papír mapu. Učitelka je pochválí jak si hezky hrají, a ptá se, co kreslí. „Plán útěku,“ odpovídají. Žena se zasměje, protože neví, že kluci to myslí vážně: Podařilo se jim zdrhnout přesně tak, jak si to vysnili. To se opravdu stalo v jedné české školce, a tak je jistě dobré i ty nejmenší uličníky nepodceňovat.