Ano, je tam: starý dobrý český RUM. Objevila ho, a zřejmě nechtíc, grafická designérka, když navrhovala logo pro město Chrudim a tři písmena hodila do vzduchu tak, aby symbolizovaly veselé loutky, kopce a kopečky a jiná specifika královského věnného města.

Chrudim a rum. Kde je orlice? Lidé identitu města kritizují | Foto: Archiv města

Někdo levitující RUM v názvu objevil, takže se ostatní lidé zhrozili a začali přemýšlet, jak hrozně budeme před okolním světem vypadat. Myslím, že návštěvník, který si přečte název města, si ta tři písmena nedá dohromady, to jen my jsme objevili skrytou šifru a papouškujeme slova prvního kritika. Ostatně – co je na rumu špatného? Vždyť na kraji města stojí lihovar založený před 150 lety, tak proč by neměl díky jeho kvalitnímu výrobku vzniknout Chrudimský rum? To by byl suvenýr pro turisty!