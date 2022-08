Joris je po nehodě nezvěstný. Lidé útočí na majitele podobných psů

Jistě nejde o žádné gangstery, kterým jde o výkupné, spíše jen nemají informace o tom, jak moc pejsek svým majitelům chybí. Bára jen o vlásek unikla smrti a nyní se u ní objevují další komplikace zapříčiněné těžkým úrazem hlavy. Návrat jejího milovaného Jorise by jí mohl velmi pomoci k uzdravení, a to i po psychické stránce. Buďme všímaví, ale nenechme se ovládat hysterií a agresivitou namířenou na majitele psů, kteří jsou Jorisovi podobní. Hodně pátrání po psích tulácích má šťastný konec, a tak v něj věřme. Už jen to, že občas někdo zaznamená stopu, je dobrá zpráva.