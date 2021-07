Ilustrační foto | Foto: Archiv

To si takhle jdete jednoho dne nakoupit do obchodu, jehož zboží má mnohdy do kvality daleko, ale vyrovnává to nízkou cenou. Prodíráte se mezi stojany a vybíráte mezi tisíci triček, šortek a ponožek, abyste nechodili na dovolené ošuntělí. A když přejdete k pokladně, nikdo tam nestojí. Kašlete nejdřív potichu, potom i nahlas, nakonec se odvážíte zavolat. Je tady někdo? Není, krám je zamknutý, majitel odešel, aniž by si vás všiml.