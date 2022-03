Stále se hovoří o chrudimských protiatomových krytech, které město v minulosti zrušilo nebo prodalo. Touhle dobou před čtyřmi lety přešel do soukromého vlastnictví ten poslední, a to v domě na Palackého ulici. Místní obyvatelé by si rádi kryt ve sklepě koupili, vždyť nabídková cena činila pouhých dvacet tisíc korun, ale dva lidé se postavili proti. A tak město prodalo majetek soukromníkovi za podstatně dražší sumu.