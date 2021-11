Zemní plyn - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

To jsme to dopracovali. V honbě za čistotou ovzduší jsme plynofikovali celé obce, moderní doba nás rozmazlila různými ovladači a časovači, díky nimž jsme mohli zatápět na dálku mobilem. Zbourali jsme komíny, které hyzdily naše střechy, máme lesklé plovoucí podlahy čisté jako zrcadlo. Do tepla vstáváme, protože náš plynový kotel je načasován tak, abychom nedrkotali zuby.