Děti omdlévají v rouškách a některé už i umírají… Covid je jen něco jako chřipečka… Babiš nás chce rouškami umlčet, to je pravý důvod… Prymula si jen přihřívá svůj vlastní byznys… Všichni jen straší koronou, nejvíc novináři… Za vším jsou jen peníze a politika, korona je jedna velká lež… A ti lidé umírají na covid, nebo s covidem..? Ukažte mi někoho, kdo ten covid vlastně má…

Komentář Kamila Dubského | Foto: Deník

Dalo by se to nazvat sebrané spisy z (nejen) hospodských tlachů. Co štamgast, to epidemiolog.