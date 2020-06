Děti se vrací z mateřských školek z rukama rozedřenýma do krve od dezinfekce, po liduprázdných ulicích potkáváme lidi zahalené v rouškách a hospodám se vyhýbají lidé, kterým je sotva třicet, těší se výbornému zdraví a před karanténou nedali bez točeného ani ránu.

Někteří rodiče naopak stahují děti ze škol a školek kvůli nesouhlasu s tamními přehnanými hygienickými opatřeními. Ta bývají navíc nedomyšlená, takže pokud tam má k nákaze dojít, dojde k ní právě kvůli těmto opatřením.

V našem kraji je už pouze 20 zjištěných nakažených, jsou t.č. v karanténě, a je zjevné, že nezjištěných nakažených bude kvůli podezřívavému sledování kdejakého nachlazení a mizivému promoření populace taktéž minimum. S covidem zemřely v Česku tři stovky lidí, a to těch, kteří by do pár týdnů nebo měsíců umřeli stejně, neb trpěli jinými těžkými nemocemi. Pravděpodobnost úmrtí zdravého člověka na covid je takřka nulová a riziko, že se v současné epidemiologické situaci někdo nakazí, je menší, než že vás na ulici porazí auto: Za poslední týden byla v kraji diagnostikována jedna jediná nákaza a všechny ostatní v Česku se týkají hygieniky sledovaných lokálních ohnisek.

Místo toho, abychom měli před tím čínským bolševickým nokem pouhý respekt, mají z něj někteří stále panickou hrůzu. Začneme umírat ne na covid, nýbrž na strach z něho, na nemoci ze stresu a na odkládané léčby nádorů.

Možná si dal covid jen přestávku a udeří znovu, možná ne. Právě teď a tady však není. Pojďme zpátky normálně fungovat, normálně žít. Bez panického strachu, jen s respektem.

Carpe diem.