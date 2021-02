„Sousedky o mně tvrdí, že jsem šmudla, když vidí, co jsem pověsila na šňůru. Mám poslední dvoje kloudné kalhotky a chci, aby to celý národ věděl,“ oznámila překvapenému úředníkovi, který se krčil za stolem. Ohlašovací povinnost byla splněna, rebelka mohla zamířit na náměstí demonstrovat za právo každé ženy nakupovat si svobodně prádlo.

Cožpak o to, chovala se pokojně, i když se její hlas z hlásiče odrážel zvučně z omítek měšťanských domů. Občas si přihnula z lahve, což odporuje protiepidemickým opatřením, ale byla velká zima a činila to nenápadně. Svlékat se do opraných spoďárů však neměla. „Vzbudila tím veřejné pohoršení,“ komentovala mluvčí magistrátu Hedvika Smělá. Malý prohřešek by mohla městská policie vyřešit domluvou, ale v tom se k paní Nejedlé připojili další demonstranti.

„Máme právo na nové prádlo,“ křičely ženy. Muži naopak hlasitě namítali, že to není potřeba a krása něžného pohlaví spočívá v nahotě a kapce parfému. K pranici došlo vzápětí, kdy začaly padat facky a ve vzduchu létat roušky. Policie tak měla důvod shromáždění rozehnat. Paní Nejedlá se stala hrdinkou dne v té malé východočeské vesničce. A světe div se: z hlavního města si přivezla ženicha, kterému je spodní prádlo v intimních chvilkách stejně na obtíž. Rádi by prý spolu zašli na pivo, ale kam? Asi se brzy vydají do Prahy. Je vidět, že demonstrace mají svůj smysl.