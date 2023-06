Lidé si v neděli připomněli 81. let od vyhlazení osady Ležáky. Jediná přeživší Jarmila Doležalová Šťulíková tu položila 11 bílých růží | Foto: Michal Žampach

Aby se před ostudou schoval pod peřinu. Dezinformátor Jindřich Rajchl s poznámkou „neskutečná hanba“ zveřejnil fotografii jednoho z věnců, které k památníku každoročně pokládají hosté jako výraz úcty k nacisty zavražděným obyvatelům vypálené kamenické osady.

Co mu vadilo? Byla to kombinace květů žluté a modré barvy, na které Rajchl reaguje jako býk na červený hadr. „Jak hluboko ještě v naší lokajské servilitě klesneme? K českým obětem prostě patří české národní barvy,“ napsal na sociální sítě. A svorně se k němu začali přidávat další debatéři, kteří přece vědí najisto, o čem válka na Ukrajině je a také samozřejmě znají řešení, jak ji ukončit.

VIDEO: Lidé si v neděli připomněli 81 let od vyhlazení osady Ležáky

Potom však přišla ledová sprcha, která horké hlavy okamžitě zchladila. „Ten věnec je v barvách obce Břasy, což si můžete klidně dohledat, a s Ukrajinou to nemá nic společného,“ zareagoval Josef Straka, bývalý starosta vesnice u Rokycan v Plzeňském kraji.

Dodal, že do Ležáků jezdí pravidelně už dvacet let, protože jejich obyvatelé pomáhali Josefu Potůčkovi, občanovi Břas a radistovi výsadkové skupiny SILVER A, a zaplatili za to oběť nejvyšší. „Je jasně vidět, že se opravdu dokážeme chovat jako ovce, aniž bychom se snažili hledat napřed pravdu,“ zpražil Rajchla a jeho partu Josef Straka.

A co myslíte, omluvil se dezinformátor za svůj facebookový příspěvek? Smazal ho? Ne, naopak - zcela „demokraticky“ odstranil komentář starosty Straky, aby dál mohl živit nenávistné reakce nevědomých lidí.

Na koho si vyšlápne barevné komando příště? Nabízí se města Teplice, Zlín nebo Luže na Chrudimsku. Modrožluté vlajky tam sice mají odjakživa a s požehnáním heraldiků, ale - co když je to jinak? Jen námět k zamyšlení, ovčí národe.