Je to rebel, pomyslí si někdo o chrudimském místostarostovi, který by nejraději sundal z radnice vlajku Evropské unie, protože není symbolem české státnosti a nemá de facto na budově co dělat.

My jsme si už na modrý prapor s hvězdami zvykli a to, že visí na úředních budovách pokládáme jako samozřejmost. Ale metodika ministerstva vnitra žádnou takovou povinnost neukládá až na jednu výjimku, kterou jsou volby do Evropského parlamentu. Ty se konají jednou za pět let, takže může unijní prapor většinu času ležet ve skříni kanceláře městského úředníka.

Vlajka EU neexistuje, sundejme ji, vyzval chrudimský radní. Jeho návrh neprošel

Čas letí, prvního května uplynulo od vstupu České republiky už osmnáct let a za tu dobu jsme už kovanými Evropany. Čerpáme dotace, od prvního července předsedáme Radě EU. Zda jsme udělali správně, to ukáže historie.

Místostarosta Petr Lichtenberg jako lídr Chrudimáků na sociálních sítích odmítá, že jde o populistický krok před blížícími se volbami. Prý to nosil v hlavě dlouho a když měl dovolenou, návrh sepsal a předložil kolegům z rady města. Asi si to nevědomky špatně načasoval, zdá se. Podporu od kolegů radních každopádně nezískal a jako demokrat to uznal, takže jedeme dál. Prapor EU bude dál na chrudimské radnici vlát a my, novináři, se budeme těšit na příští tiskovou konferenci, protože začíná volebně přituhovat a další perličky jistě ještě přijdou.