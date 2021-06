Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Krňávek

České dráhy chtějí zatraktivnit cestování po železnici, a tak se příliš nebrání vzniku nových zastávek. Třeba v Orli by mohli lidé nastoupit do vlaku už za rok, vždyť celých sto padesát let, co trať Pardubice – Havlíčkův Brod existuje, generace dětí jen mávaly na mašinfíru.