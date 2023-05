Z Topolu, nebo z Topole? | Foto: MěÚ Chrudim

Radnice v Chrudimi oznámila na své facebookové stránce občanům z místní části Topol, že linka městské hromadné dopravy dozná změn v novém jízdním řádu. Ovšem výraz "ranní spoj z Topolu" vyvolal velký poprask. Skutečně z Topolu? Lidé nevěřili svým očím a oklepali se odporem. Ano, všichni jsou zvyklí skloňovat tuto malebnou vísku v ženském rodě, tedy takto: Ranní spoj z Topole. Nebo: Byl jsem v Topoli.

Skloňování slova podle vzoru píseň je zavedené odnepaměti a najednou do toho město hodilo vidle. Tiskový mluvčí skálopevně odolával námitkám a vysvětloval, že v chrudimské vlastivědné encyklopedii se uvádí, že se má užívat mužský rod. Ovšem Chrudimáci tuto argumentaci odmítají s tím, že se v jejich mluvě vždycky hovoří o Topoli a jezdí se odjakživa do Topole. Ono je to stejné, jako když prohlásíte, že autobus jede do Orla. Ale fuj, správně je přece do Orle, je to u nás ženský rod!

V názvech obcí se najdou různé zvláštnosti. Třeba takové Studnice u Hlinska, tam se opovažte říct nebo napsat, že jste byli ve Studnici. Nene, to lidé ve Studnicích nepřekousnou, je to vždycky množné číslo.

To, že se Rtenínu říká Vertejn a na nákup jedou lidé do Mladěnovic namísto Mladoňovic, je názvosloví, které používají jen místní lidi a baví je to. Ale posílat autobus do Topolu není dobrá cesta.

Mimochodem - jízdní řád se mění od pondělí. V návalu emocí možná tato informace zanikla.