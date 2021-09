Zraněná osoba byla zdravotníky odvezena do nemocnice. Tři cestující zůstali na místě u osobního auta, odtah si zajistil majitel sám, a tak jim hasiči poskytli pitnou vodu a deku.

Při příjezdu profesionální jednotky na místo již zasahovali dobrovolní hasiči. Tři cestující byli mimo automobil, ale čtvrtý pasažér zůstal uvnitř. Dobrovolná jednotka pomocí rozpínáku provedla odtržení dveří a vytáhla zraněnou osobu ven, kterou předala zdravotnické záchranné službě do péče. Profesionální hasiči řídili provoz na komunikaci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.