Rychle se šířily "zaručené" informace po sociálních sítích, podle kterých ve středu odpoledne srazilo auto v Třemošnici muže na bicyklu.

Na místo nehody přijely všechny jednotky integrovaného záchranného systému. | Foto: Zdeněk Sasín ml.

Bylo to jinak - řidiče vozila jedoucího po hlavní silnici 1. máje postila údajně zdravotní indispozice a vůz těsně minul odbočujícího cyklistu do areálu stavebnin. Během mžiku tak auto projelo pod reklamní cedulí, prorazilo pletivo plotu, projelo keřem a pokračovalo v zatáčce do dalšího plotu, za kterým byla uložena hromada štěrku. Tam jeho jízda skončila.