Vrtulník letecké záchranné služby letěl do Nasavrk, kde se ve stoupání na státovce před 16. hodinou střetl motorkář s osobním autem. Hasiči pomáhali s resuscitací a ošetřením dvou zraněných. Silnice je s opatrností průjezdná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.