/ANKETA/ Na nebezpečném křížení státovky I/37 se silnicí mezi Lukavicí a Svídnicí se včera odpoledne stala další nehoda. Jedno z aut zůstalo po kolizi svisle opřené o sousední břízu. Řidiči už dlouho volají po úpravě křižovatky, například po rozšíření o odbočovací a připojovací pruhy. Vyjet z vedlejší tady totiž vůbec není při hustém a rychlém provozu na státovce jednoduché. Co si myslíte vy?

Nehoda u Lukavice, 3. 10. 2023 | Foto: HZS PK

"U obce Lukavice na Chrudimsku 3. 10. 2023 v 15 hodin došlo k dopravní nehodě dodávky a osobního automobilu. K nehodě vyjely jednotky z Chrudimi a Slatiňan. Na místě byly 3 zraněné osoby. Hasiči jim poskytli předlékařskou pomoc, zabezpečili vozidla proti požáru a úniku provozních kapalin. Zraněné osoby převezla vozidla Zdravotnické záchranné služby do nemocnice," uvedla mluvčí krajských záchranářů Vendula Horáková.

Silnice byla po dobu vyšetřování nehody uzavřena, doprava byla vedena objížďkou.

Křižovatka u Lukavice směrem na Svídnici přezdívaná "Na Mýtě" je častým místem dopravních nehod. Státovka je zde rovná a rychlá, z příčné vedlejší silnice není úplně jednoduché vyjet, a to ani od Lukavice, ani od Svídnice. Na úseku z Chrudimi do Nasavrk jde o jedinou klasickou křižovatku s hustým provozem.

Nehody na křižovatce a v úseku směrem na Nasavrky (směrem na jih) od roku 2010:

Nehody na křižovatce a v úseku směrem na Nasavrky od roku 2010.Zdroj: Dopravní nehody v ČR/Policie ČR

"Zasloužilo by si to tady kruhák nebo aspoň odbočovací a připojovací pruhy. Jenže problémem je autoservis na rohu, tímhle směrem by silnice rozšířit nešla," řekl jeden z řidičů.

Velmi nehodový úsek pokračuje i dalších zhruba 300 metrů směrem na Nasavrky, tady však může vedle častého nebezpečného předjíždění souviset právě i se zmíněnou křižovatkou, kde ve směru od Nasavrk není žádný odbočovací pruh a provoz tu tak z vysokých rychlostí často nečekaně a prudce brzdí odbočující řidiči. Na severní výpadovce z křižovatky, směrem na Chrudim, kde odbočovací a připojovací pruhy aspoň částečně jsou a silnice je rozšířena o komfortní krajnici, tak vysoká nehodovost není, jak je patrné i z mapy dopravní nehodovosti.

Co si myslíte vy? Hlasujte v anketě na konci článku.

Situace křižovatky Na MýtěZdroj: mapy.cz