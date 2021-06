Ve Rváčově na Hlinecku zpomalte. Hasiči zde odstraňují následky kolize nákladního automobilu, který se měl vyhýbat osobnímu vozu, zajel na krajnici, která se s ním utrhla a výsledek už vidíte na fotografiích.

"Z kamionu převráceného do příkopu se vysypal cement. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění. Na místě zasahují dvě jednotky z Hlinska - profesionální a dobrovolná. Provoz je zde řízen kyvadlově. Unikající naftu jímáme do nádob a na silnici jsme ji zasypali sorpčním materiálem. Zachytili jsme provozní náplně včas, k úniku látek do potoka nedošlo," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Firma si sama zajistí vyproštění kamionu.