Na klikaté silnici mezi Prosetínem a Dřeveší na Chrudimsku dostalo ve čtvrtek vpodvečer osobní auto smyk a skončilo po nárazu do stromu na boku v poli. Výsledkem jsou dva zranění.

Nehoda u Prosetína | Foto: HZS PK

"Dvě jednotky hasičů, profesionální z Hlinska a dobrovolná z Prosetína, zasahovaly ve čtvrtek 11. května v podvečer u dopravní nehody osobního vozidla. Nehoda se stala na silnici z Prosetína směrem na Dřeveš. Řidič s vozem pravděpodobně dostal smyk a narazil do stromu a svou jízdu skončil v poli převrácený na boku. Na místě byly dvě zraněné osoby, které si do péče převzala zdravotnická záchranná služba. My jsme standardně zajistili vozidlo a odstranili následky nehody," uvedla mluvčí krajských záchranářů Vendula Horáková.

VIDEO: Vyvrácená borovice u Chrasti má další oběť. Zemřela i manželka exstarosty