Dnes po osmé hodině ráno se u Čertoviny poblíž Hlinska na silnici I/34 srazilo osobní auto, náklaďák a dodávka. Kvlkli vysypanému štěrku z převráceného kamionu je státovka uzavřena, všichnni tři řidiči skončili v nemocnici. Nemuseli být ale vyprošťováni.

Nákladní automobil skončil na boku, částečně na vozovce a vysypal přes celou komunikaci štěrk. Nehoda si vyžádala tři zraněné osoby, naštěstí nebylo nutné vyprošťování. | Foto: HZS PK

"Řidič s vozidlem Škoda Fabia přejel do protisměru, kde se střetl s nákladním vozidlem, to se následně převrátilo na bok a narazilo do protijedoucí dodávky, která skončila v poli," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.