Hasiči zajistili vozidlo proti vzniku požáru a zamezili úniku provozních náplní. Odstraňování následků nehody trvalo až do odpoledních hodin.

"Hasiči museli použít k vyproštění zaklíněných dvou osob ve zdemolovaném osobním autě hydraulické vyprošťovací zařízení. Vyproštění bylo velmi náročné. Dále jsme pomáhali zdravotníkům s ošetřením zraněných. Jedna osoba musela být vrtulníkem letecké záchranné služby transportována do nemocnice a druhá osoba byla sanitním vozem přepravena do nemocnice," dodala Horáková.

"Dechová zkouška byla provedena pouze u 75letého řidiče nákladního vozidla a to s výsledkem negativním. Okolnosti a příčiny této dopravní nehody jsou předmětem dalšího prověřování," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Před jedenáctou hodinou došlo k vážné dopravní nehodě na výjezdu z obce Mnětice, směrem na Tuněchody. Střetlo se zde osobní vozidlo Škoda Felicie s popelářským vozem. Šestadvacetiletého spolujedoucího z Felicie transportoval do nemocnice vrtulník, 49letá řidička byla převezena sanitou.

