Hledáme svědky dopravní nehody, konkrétně cestující z autobusu, kteří jeli autobusovou linkou do obce Blato u Hlinska dne 22. října.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Cestující vystoupili po dopravní nehodě, při které se střetl autobus značky SOR s vozidlem Toyota Aygo. Co nehodě ve 14:45 hodin předcházelo, to by mohli uvézt právě cestující, kteří po střetu z místa nehody odešli. Jste-li to vy, volejte na linku 974572262, nebo 974572251, popř. na linku 158.