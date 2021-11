Dopravní policisté hledají svědky této události, ke které došlo v úterý 9. listopadu v 15.25 hodin v autobusu městské dopravy č. 3 v ulici Obce Ležáků. Potřebují mluvit nejen s dítětem na koloběžce, ale i cestujícími nebo lidmi, kteří projížděli nebo procházeli místem ve chvíli, kdy autobus prudce zabrzdil.

Na přechod měla znenadání a rychle najet zhruba 10letá dívka oblečená v šedé nebo béžové bundě a riflích. "Případní svědci ať se přihlásí chrudimským dopravním policistům přes telefonní čísla 974 572 262, nebo 974 572 253, využít mohou i linku 158. Že to tak bylo, to do jisté míry potvrzuje i výpověď cestující, která skončila v nemocnici. Pokud jste právě vy viděli co přesně se stalo, nebo znáte autobus na místě události jakékoliv informace k holčičce na koloběžce, které by nám ji pomohly ztotožnit, volejte na výše uvedené kontakty. Děkujeme," uvedla mluvčí krajského policejního ředitelství Eva Maturová.