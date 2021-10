Holetínský most "Otloukánek" už nějaký kamion posunul, policie hledá řidiče

Holetín – Došlo k tomu, co každý očekával. Most v Holetíně na Chrudimsku některý z řidičů projíždějících kamionů poškodil, tedy posunul konstrukci o pět centimetrů. Tím poškodil i kolejiště, které bylo nárazem zdeformováno o tři centimetry. Provoz na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu se na hodinu zastavil, nyní tam vlaky projíždějí rychlostí do 10 km/h.

POSUNUTÝ MOST. Neznámý řidič posunutím mostu, pod něž nesmí jet vozidla vyšší než 3,8 metrů, poškodil i kolejiště. | Foto: Policie ČR