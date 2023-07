Několik nehod zaměstnalo v sobotu hasiče i zdravotnické záchranáře v Pardubickém kraji. Na pomoc zraněným musel být povolán také vrtulník.

Nehoda u obce Gruna na pětatřicítce. | Foto: HZS PK

Před tři čtvrtě na jedenáct dopoledne havarovala dvě osobní auta a motorkář na silnici první třídy I/17 v Bylanech na Chrudimsku.

„Padesátiletý řidič na motorce utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice. Dechová zkouška u něj nebyla z důvodu zranění provedena, proto policisté nařídili odběr krve. Pětapadesátiletý řidič a třiatřicetiletá řidička z osobních vozidel vyvázli bez zranění a dechová zkouška u obou byla s negativním výsledkem. Jak přesně ke střetu došlo, zjišťují policisté. Silnice byla uzavřena z důvodu přistání vrtulníku,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková s tím, že po jeho odletu byl provoz řízen kyvadlově.

Po 11. hodině byla nahlášena na tísňovou linku dopravní nehoda osobního auta a dodávky na silnici číslo 35 na Svitavsku.

„Na místo události vyslalo Krajské operační a informační středisko z Pardubic profesionální jednotku z hasičské stanice Moravská Třebová. Na místo byl povolán vrtulník Letecké záchranné služby,“ informovali hasiči na svém facebooku.

Silnice musela být dočasně uzavřena. Příčinu dopravní nehody vyšetřují policisté.

„Na silnici I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, nedaleko Žipotína, se střetlo osobní vozidlo a dodávka. Zraněno bylo všech šest osob. Dvaatřicetiletý řidič dodávky byl se zraněním převezen sanitkou do nemocnice. Dechová zkouška u něj byla negativní. Negativní byla i dechová zkouška u jednačtyřicetiletého řidiče osobního vozidla, který byl se svým zraněním do nemocnice transportován vrtulníkem. Čtyři jeho spolujezdci včetně třech dětí byli převezeni do nemocnice sanitkou. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření. Silnice je v místě nehody uzavřena. Objízdná trasa je přes obce Podolí, Líšnice a Městečko Trnávka,“ sdělila Holečková.

K další nehodě došlo po poledni u Králík na silnici č. 312, kde se srazil motocykl s traktorem. Nehoda byla nahlášena před čtvrt na jednu odpoledne. „Na místo události byla vyslána profesionální i dobrovolná jednotka z Králík. Hasiči provedli protipožární opatření, poskytli pomoc zraněnému řidiči motocyklu. Příčinu dopravní nehody vyšetřují policisté,“ stojí v příspěvku hasičů na facebooku.