Kvůli spadlému stromu nejezdí vlaky mezi Hlinskem a Ždírcem

Robert Vocásek redaktor

Až do 19 hodin je výluka na trati 238 z Pardubic do Havlíčkova Brodu, konkrétně v úseku Hlinsko - Ždírec nad Doubravou, a to kvůli spadlému stromu.