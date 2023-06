"Je to tam přehledné a možná právě to řidiče svádí k tomu, aby šlápli na plyn. Dochází tam k častým nehodám, kdy milimetry a vteřiny rozhodují o životech," řekl Vojtěch Krňanský, starosta blízké Chrasti. Starosta pamatuje hodně havárií v místě, kde zemřela mladá motorkářka Anetka, ale podle jeho slov se takto fatální nehoda stala po velmi dlouhé době. Krňanský je zároveň členem jednotky chrasteckého sboru dobrovolných hasičů. "Byli jsme u té nešťastné události jako první, prožili jsme to od začátku až do konce," řekl o tragické události.

Rovný úsek od Podlažic směrem na Skuteč. V pozadí odbočka na Hroubovice, kde Anetka tragicky bourala:

Rovný úsek od Podlažic směrem na Skuteč. V pozadí odbočka na Hroubovice, kde Anetka tragicky bourala

Právě kvůli tomu, aby se zabránilo dalším vážným dopravním nehodám, starosta už dlouhodobě usiluje o to, aby se u zdejších dvou odboček na vedlejší - na Chacholice a právě Hroubovice - snížila povolená rychlost aut na sedmdesát kilometrů v hodině a byly tam instalovány reflexní značky. Nejsou tu totiž odbočovací pruhy, takže odbočující řidiči náhle přibrzdí celou kolonu, což bylo nejspíš osudné i Anetce. Provoz je tu přitom na parametry silnice II. třídy poměrně hustý.

"S dotyčnými institucemi je to ale běh na dlouhou trať," postěžoval si starosta.

Odbočka na Hroubovice, poblíž které zemřela Anetka. Pro odbočení zde není samostatný pruh

Do práce jezdí každodenně autem ze Skutče do Chrudimě řidič dodávky Jiří. "Ono to tam skutečně svádí k rychlé jízdě. Nejezdím zrovna pomalu a dá se říct, že mě předjíždějí všichni a devadesátku opravdu nedodržují," řekl.

Motorkář Petr, který před každým víkendem míří na chatu u Poličky, Podlažicemi také projíždí. "Musím přiznat, že tuhle silnici mám velmi rád a mašinu tam vždycky proženu," připustil.

V kilometr dlouhém úseku od odbočky na Hroubovice do poloviny lesa na Přibylov od roku 2006 už zemřelo při čtyřech tragických nehodách pět lidí, jak vyplývá z policejních statistik na webu https://nehody.cdv.cz/.

V kilometr dlouhém úseku silnice je to od roku 2006 již čtvrtá smrtelná nehoda s celkem pěti mrtvými, ve statistice Anetčina nehoda ještě evidovaná není. Tři černé tečky znamenají tři tragické nehody v letech 2014, 2016 a 2021.Zdroj: nehody.cdv.cz

Poslední taková tragická nehoda před Anetčinou tu byla v listopadu 2021, a to o kilometr blíže ke Skutči, už v lesním úseku ve stoupání k Přibylovu. Další dvě tragické nehody se staly v letech 2014 a 2016 na konci rovinky od Podlažic, ve zrádném esíčku na kraji lesa.

Havárie motorkářů se teď na začátku motorkářské sezony ale dějí v celém Pardubickém kraji. Policie jich od ledna do dubna eviduje patnáct. "Došlo při nich k jednomu úmrtí, dvěma těžkým a dvanácti lehkým zraněním," řekla mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Statistika dopravních nehod motocyklů se za měsíc květen zvýší o dvě úmrtí. V sobotu 28. května v noci podlehl vážným zraněním třiatřicetiletý muž v obci Brteč u Vysokého Mýta na Orlickoústecku. Jak policie informovala, svou roli u tragédie hrál alkohol, který mladík před jízdou při popíjení s kamarády konzumoval.

O tři dny později zemřela osmnáctiletá Anetka na silnici u Podlažic. Osudným se jí stalo to, že nedobrzdila před pomalu jedoucími auty u odbočky na Hroubovice. Náraz do auta před ní ji odmrštil do protisměru, kde projížděla dodávka. Na místě zemřela.

O pár dní později havaroval další motorkář v Červené Vodě.

Naproti tomu rok 2022 neprovázelo v Pardubickém kraji žádné úmrtí motorkáře. Při 94 nehodách bylo devět lidí a došlo k osmašedesáti lehkým zraněním.