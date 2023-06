Pátek 9. června je dnes posledního rozloučení s osmnáctiletou Anetkou Pátečkovou, která zahynula při havárii motocyklu na silnici u Podlažic. Vzdát jí hold přijedou motorkáři z celé republiky, kteří vyjedou z letiště v Chrudimi do Skutče o půl desáté. Spanilá jízda stovek těžkých mašin je v režii pořadatelů z Motoparty Chrudim, která spolupracuje s policií, městskými strážníky ze Skutče a Chrudimi, ale je řadou dobrovolníků.

Samolepka motorkářů | Foto: fb Motoparta Chrudim

Sraz účastníků jízdy je v 8.45 hodin na odstavném parkovišti mezi Chrudimí a obcí Sobětuchy - Vrcha. Motorky doplněné policejními vozy se vydají směrem na Slatiňany a Skuteč.

Vše je načasované tak, aby se motorkáři vyhnuli zdržení při případném uzavření závor na železničním přejezdu ve Slatiňanech.

Motorkáři projedou za hlasitého túrování i kolem odbočky na Hroubovice s malým pomníčkem, kde Anetka zemřela. Po návratu do Skutče se vyhnou skutečskému centru a zajedou přímo ke hřbitovu v ulici Boženy Němcové. Kruhový objezd u Tesca bude pro ně hodinu před obřadem uzavřen.

"Parkování motorek bude na přilehlých parkovištích a ulicích, kde budou organizátoři v označených vestách. Proto prosím respektujte jejich pokyny," vyzval vrchní strážník Městské policie ve Skutči Tomáš Brokl. Motorizovaní účastníci budou mít zázemí u místního koupaliště na zpevněné ploše, kde mohou využít připraveného občerstvení a toalety.

Pořadatelé ze skupiny Motoparta Chrudim jednali is majitelem pohřebního ústavu Josefem Cemperem a slíbili, že okolí skutečské smuteční síně do hodiny od konce obřadu opustí, protože se koná další rozloučení a přítomnost motorek by rušilo.

Účastníci spanilé jízdy pro Anetku přijedou do Chrudimě z celého Česka a zahraničí. Motoparta nechala při této příležitosti vytisknout samolepky, na které je zobrazena motorka zakrytá českou vlajkou a postavou Ježíše Krista na kříži. Je jich celkem 400 a bude rozdávat zdarma.

Redakce Deníku zmapuje poslední rozloučení s Anetkou od začátku až do konce. Připravujeme i přenos přímého přenosu z obřadu, při kterém rodina a přátelé uctí památku předčasně zesnulé dívky, které budou v pátek splněno velké přání - patřit mezi motorkáře a slyšet zvuk silných strojů.