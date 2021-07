Muž řídil, žena navigovala. Místo u kadeřnice málem skončil v sečské přehradě

/FOTOGALERIE/ To, že se necháte navést navigací do pole, jistě řada řidičů zná. Ale když vás navádí po telefonu žena, tak pozor, ať nedopadnete jako řidič v pátek odpoledne na Seči na Chrudimsku. Pak totiž můžete totiž skončit i v přehradě. To není námět ke grotesce, nýbrž skutečná nehoda, u které zasahovali profesionální hasiči.

Řidič za volantem bloudil. Místo u kadeřnice málem skončil v Sečské přehradě | Foto: HZS Pardubického kraje