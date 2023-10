/FOTO, INFORMACE HASIČŮ/ Silnice I/37 mezi Lukavicí a Nasavrkami na Chrudimsku je po dvou týdnech opět uzavřená kvůli dopravní nehodě. V dolíku mezi odbočkou na Lukavici a nedalekým motorestem u Vysonína se srazil motorkář s nákladním autem. Jednapadesátiletý muž na místě zemřel. Je to čtvrtá oběť autonehody v kraji během 48 hodin.

Nehoda motocyklu a nákladního auta u Lukavice | Foto: Policie ČR

"Právě zasahujeme u těžké dopravní nehody v obci Lukavice, kde se střetl motocyklista s kamionem. Složky IZS jsou na místě. Projíždějte s opatrností," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Tragická nehoda se stala na silnici I/37 okolo půl dvanácté. "Jedná se o střet nákladního vozidla se skútrem. Následky středu jsou tragické, 51letý řidič motocyklu jedoucí ve směru od Nasavrk na místě přes veškerou poskytnutou pomoc zemřel," sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská. Řidič nákladního vozidla jel ve směru od Slatiňan a z nehody vyvázl bez zranění. Náklaďák skončil v poli. Vrtulník záchranné služby, který byl na místo povolán se tak vracel prázdný.

"Ihned po příjezdu záchranářů na místo byla zahájena resuscitace motocyklisty. Lékař ale po chvíli konstatoval smrtelná zranění. Na místo přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby, který ale odletěl prázdný.Silnice je stále uzavřena. Na místě jsou zadokumentovávány stopy k vyšetření dopravní nehody a hasiči odstraňují následky tragické události. Po zajištění stop bude přečerpán vápenec do náhradní cisterny," dodala Horáková.

Okolnosti a příčiny dopravní nehody vyšetřuje policie. "Během 48 hodin je to čtvrtý mrtvý na silnicích Pardubického kraje," dodala Janovská. U Svitav zemřeli předevčírem dva lidé, u Chrudimi poblíž Rabštejnské Lhoty pak včera nad ránem řidička.

Silnice u Lukavice je uzavřená, policisté však podle serveru dopravniinfo.cz odklánějí dopravu po silnici III. třídy přes Lukavici, Podíšťany a Ochoz u Nasavrk.

Úsek státovky I/37 mezi křižovatkou na Lukavici a Výsonínem je velmi nehodový. Před dvěma týdny se tu stala jiná těžká bouračka.

"Bydlíme kousek od této hlavní silnice, nehody jsou tu velmi časté. Co týden, maximálně co 14 dnů. Tím by se měl někdo zabývat…," uvedla na sociálních sítích Kamila Škodová.

Zhruba kilometr dlouhý rizikový úsek začíná nebezpečnou křižovatkou na Svídnici a Lukavici, kde chybí odbočovací a připojovací pruhy a kde se široká silnice od Chrudimi navíc zužuje o odstavné pruhy u obou krajnic. Na křižovatku pak navazuje rovný a přehledný úsek, který i přes užší profil vozovky svádí k vysokým rychlostem a předjíždění.