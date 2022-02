Za tragédii v Litomyšli může alkohol a drogy. Zemřeli tři mladí lidé

V Litomyšli u nádraží před pátou hodinu ráno havarovala Škoda Fabia, která po čelním nárazu do stromu následně začala hořet. Uvnitř byla nalezena tři těla. Jedna zraněná osoba byla mimo vozidlo. U zraněné osoby policisté dechovou zkouškou zjistili 1,8 promile alkoholu. U této osoby policisté zjistili i pozitivní test na amfetamin. Zraněný byl převezen do nemocnice. Zda to byl řidič policie zjišťuje.

V Litomyšli uhořeli při nehodě v autě tři lidé | Video: Nikola Remešová